Екатеринбург, 24 февраля, 2025, 18:21 — ИА Регнум. Мошенники с помощью социнженерии буквально зомбируют людей. В декабре прошлого года участились случаи нападений на полицию и отделения банков, в России происходит «зомби-апокалипсис». Эксперты «Т-Банка» в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» впервые продемонстрировали, как с помощью технологий защиты спасают средства россиян от злоумышленников.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам экономического психолога и участника межведомственной рабочей группы ЦБ РФ по вопросам противодействия преступлениям Ольги Медяник, мошенники буквально зомбируют своих жертв. Она пояснила, что при разговоре со злоумышленником подается сигнал в гипоталамус об опасности, а оттуда этот сигнал переходит в нервную систему. Далее происходит выброс адреналина и кортизола, и эффект от этого может длиться до трёх дней. Таким образом именно в этот период времени преступник имеет власть над жертвой.

«Мошенник обвиняет жертву в попытках финансирования терроризма. Жертва, скорее всего, чувствует, создается некое ощущение профессиональности звонящего. И это тоже снижает критическое восприятие, как раз на этом моменте», — прокомментировала эксперт тактику злоумышленников.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949663" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Эксперты «Т-Банка» продемонстрировали, как с помощью технологий защиты спасают средства россиян от злоумышленников — 1

Кроме того, жертвой манипулируют, чтобы удерживать её в напряжении. Для этого мошенники могут использовать эмоциональные качели и другие тактики.

На сцене Уральского форума впервые прозвучали звонки, где работники «Т-Банка» «расфишивают» клиентов, то есть ограждают клиента от преступников. Сотрудники фрод-мониторинга «Т-Банка» проводят до 100 тысяч таких разговоров в месяц.

В случае, если такой звонок не помогает, к клиенту выезжает представитель банка. Он изучает ситуацию на месте и на примерах показывает клиенту, почему тот говорил с мошенником. В течение 2024 года группы быстрого реагирования банка провели более 3000 таких встреч.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/15199" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Эксперты «Т-Банка» продемонстрировали, как с помощью технологий защиты спасают средства россиян от злоумышленников — 2

На выездные встречи приходится лишь 3% от общего объема взаимодействий с клиентами по раззомбированию. Остальных клиентов профессионально подготовленные сотрудники спасают по телефону.

Также представители банка рассказали о важности привлечения близких для помощи клиентам. Так, сейчас в рамках теста к расфишиванию «Т-Банк» привлекает и близких потенциальных жертв. Кроме того, близкие могут быть полезны и как доверенные лица. Для этого есть бесплатный сервис «Защита близких». Он дает возможность дополнительно проверять подозрительные переводы, заявки на кредит, досрочное закрытие вкладов. На государственном уровне также обсуждается вовлечение доверенных лиц для противодействия мошенникам. Центробанк разработал законопроект «о второй руке», который позволяет доверенному лицу контролировать переводы и расход средств.