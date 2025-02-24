Вашингтон, 24 февраля, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Проект соглашения по природным ресурсам между США и Украиной включает в себя пункт, в котором Вашингтон выражает свою приверженность долгосрочному миру на Украине, сообщило 24 февраля со ссылкой на текст документа агентство Bloomberg.

Gerhard Zwerger-Schoner/Global Look Press

«США возьмут на себя обязательства содействовать долгосрочному миру в рамках сделки по полезным ископаемым», ― говорится в материале.

Также сделка предполагает длительное партнёрство и готовность США инвестировать в Украину. Вашингтон также намерен заявить, что те, кто действовал враждебно по отношению к Украине в конфликте, не должны «получить выгоду» из её восстановления.

Источник агентства, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что новый проект документа почти доработан, но не согласован окончательно и некоторые его положения могут измениться.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля раскрыл детали предложенного соглашения. По его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. По его словам, в документе отсутствуют гарантии безопасности. Такой вариант соглашения Зеленский подписать отказался.

22 февраля украинские СМИ сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жёстче предыдущего. Вашингтон включил в нее, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть, отмечалось в сообщениях. Американская сторона при этом подчеркнула, что сделка носит коммерческий характер и не предусматривает политических обязательств, включая гарантии безопасности для Киева.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф 23 февраля заявил, что США ожидают заключения сделки с Украиной по добыче ресурсов на следующей неделе. Условия соглашения в большей степени касаются возмещения средств, которые Вашингтон уже потратил на помощь Киеву, отметил он.