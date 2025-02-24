Москва, 24 февраля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Репортёр телеканала НТВ Алексей Ивлиев рассказал, как в июне 2024 года потерял руку в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«То, что я помню, — стоял спиной. Вижу, в какой-то момент пошла стена огня, как в фильмах-катастрофах. Потом мощный удар в спину, у меня просто сбилось дыхание. Следующий момент, который помню — я полетел и бронежилетом на какой-то сук напоролся.», — передаёт слова журналиста телеканал «360».

Репортёр, оставаясь в таком положении, увидел своих коллег, которые стали жертвами атаки. В этот момент Ивлиева потерял свою руку. Журналист нашёл её и приехал в больницу в надежде, что её пришьют. При этом журналист поблагодарил врачей за то, что спасли ему жизнь и за то, что нейрохирург, пришедший ему на помощь, выехал по самой короткой дороге, несмотря на то, что она простреливалась бойцами ВСУ. Сейчас Ивлиев носит бионический протез. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум 13 июня противник сбросил на съёмочную группу боеприпас с дрона. Ивлиев и его коллега получили тяжёлые ранения в посёлке Гольмовский, когда выполняли там профессиональные обязанности. Третьим пострадавшим оказался офицер сопровождения. Все раненые были доставлены в больницу. За жизнь оператора канала Валерия Кожина врачи боролись несколько часов, но спасти его не удалось.

Атака на российских журналистов под Горловкой была целенаправленной и является очередным терактом боевиков киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФМария Захарова. Она также выразила надежду, что эта тема не останется без комментариев со стороны ООН и что представители всемирной организации найдут в себе силы сказать, кто нанёс удары, и осудить эти действия