Вашингтон, 24 февраля, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Американский предприниматель и глава департамента по повышению эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск согласился с мнением одного из пользователей соцсети X, отметившего, что итоги выборов в Германии показывают: в Европе назревает революция.

Will Oliver — Pool via CNP/Global Look Press Илон Маск

«10,3 млн немцев проголосовало за партию «Альтернатива для Германии». В Европе назревает революция. Это только начало», — указано в публикации пользователя, с точкой зрения которого Маск согласился в комментариях.

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. Партия «АдГ» заняла второе место, получив 20,8% голосов. Маск поздравил сопредседателя партии Алису Вайдель с таким результатом. Ранее он неоднократно высказывался в поддержку данной политической силы. Так, 20 декабря Маск заявил, что только партия «АдГ» сумеет спасти немецкий народ. 9 января Маск и Вайдель провели совместный эфир.

Как передавало ИА Регнум, вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в феврале отказался проводить встречу с действующим канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ходе поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности. При этом он провёл встречу с Вайдель.