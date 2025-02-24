Казань, 24 февраля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Открытие участка скоростной трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга, как ожидается, состоится в конце июня, сообщил 24 февраля заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале.

Нафис Сиразетдинов/РИА Новости

Вице-премьер рассказал, что провел облёт строящегося участка трассы между Татарстаном и Свердловской областью.

«Могу сказать, что темп работы по продлению М-12 до Екатеринбурга неплохой. Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень. Но к концу июня настроены подготовить трассу к открытию», — уточнил Хуснуллин.

Вице-премьер провёл совещание, на котором было рассмотрено состояния участка М-12 до Тюмени, а также обсуждались планы строительства обходных дорог в Омске, Тюмени, направлении на Пермь и расширение подъездных путей от Уфы до Дюртюли.

Трасса М-12 «Восток», которая является частью нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры», соединяет Москву с Казанью и является частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Продолжение дороги от Казани до Екатеринбурга будет проходить от Дюртюлей в Башкортостане до посёлка Ачит в Свердловской области. Протяжённость участка составит 275 км.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября 2024 года правительство России выделило 9 млрд рублей на строительство и реконструкцию четырех участков дорог, необходимых для продления трассы М-12. В дальнейшем трасса будет продлена до Владивостока, а весь проект завершится к 2030 году, его общая стоимость составит 600 млрд рублей.