Москва, 24 февраля, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Провальный результат Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с канцлером Олафом Шольцем на досрочных выборах в парламент стал следствием ужасной политики правящей коалиции в ФРГ, заявил политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Социал-демократическая партия Германии, которую в действующем правительстве ФРГ представляет Шольц, провалилась на досрочных выборах в бундестаг, получив 16% голосов избирателей и заняв лишь третье место.

«Результат СДПГ — это однозначно провал. Это самый худший вариант. Если сравнить, допустим, с 1969 годом, когда к власти СДПГ пришла впервые, насколько я помню, они там набрали сорок пять процентов голосов. И представляете, сейчас шестнадцать процентов. Конечно, это провал», — заявил эксперт.

Разочарование людей политикой правительства Шольца, а также кризисные явления в экономике стали причиной таких результатов, уверен политолог. Он уточнил, что уже даже по телевизору в Германии говорят о кризисе в экономике, о проблемах в сталелитейной промышленности, автопроме и остальных сферах.

«Ну, естественно, люди видят провалы в социальной сфере, провалы в медицине, в её качестве. Всё это очень сильно упало. Проблемы в образовании, проблемы в миграционной сфере. Фактически ни один вопрос по мигрантам не удалось решить, кроме как ввести крайне незаконный контроль на внутренних границах Германии. Немцы все это видят, понимают. Инфляционные и кризисные моменты уже заметны, поэтому в СДПГ всё так плохо», — сообщил Борисов.

Но плохо всё не только в СДПГ, заявил эксперт. Он напомнил, что коалиционное правительство было собрано из представителей трех партий. Сильно потеряла голоса партия «Зелёные», а Свободная демократическая партия (СвДП), которая третьей входила в эту коалицию, вообще не попала в бундестаг по итогам внеочередных выборов, отметил собеседник агентства.

«Эти выборы, конечно, — большой успех для партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»), набравшей 20%. Но не такой успех, как если бы они добились 25%. Потому что тогда бы они могли формировать различные комиссии внутри бундестага и уже напрямую фактически влиять на политику нового правительства в лице лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца», — заявил политолог.

Однако специалист отметил, что все равно, 20% — это тоже очень хороший результат «АдГ», который в два раза превышает рейтинг партии, который был у неё на предыдущих выборах в 2021 году. «Альтернатива» при этом сохраняет очень устойчивые тренды набора своей популярности, полагает эксперт.

«ХДС/ХСС, одержав победу на выборах, организуют коалицию с СДПГ. Там есть, конечно, другие варианты, какие-то гипотетические, но я думаю, что они не будут заниматься экзотикой, а просто сольются в экстазе двухпартийного правительства. Тем более, что опыт такой коалиции у них имеется, причем он много раз опробован», — сообщил Борисов.

Взаимоотношения Германии и России после досрочных выборов в немецкий парламент изменятся в негативную сторону, считает политолог. Он связывает это с тем, что Германия будет постепенно принимать на себя роль основного спонсора киевского режима, и такая политика будет очень активно поддерживаться на медийном уровне.

«Вся системная пресса Германии будет поддерживать киевский режим, соответственно, будет разгоняться повестка дня, что надо срочно поддерживать Киев против «агрессивной России». Что нужно не дать России победить, а для этого нужно поставлять как можно больше вооружений, как можно больше финансировать киевский режим», — объяснил эксперт.

Именно на фоне украинского конфликта взаимоотношения России и Германии будут ухудшаться, считает специалист. На всех остальных направлениях просто уже хуже быть не может, так как правительство Шольца сделало всё, чтобы двухсторонние отношения стран опустились на самый низкий уровень, заявил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля прошли досрочные выборы в бундестаг. «АдГ» заняла второе место, получив 19,5% голосов. Социал-демократическая партия Шольца находится на третьем месте, за нее отдали голоса 16% избирателей.

Мерц, комментируя победу ХДС/ХСС на выборах, заявил, что нужно как можно скорее сформировать дееспособное правительство и это будет непросто. Лидер «АдГ» Алиса Вайдель отметила, что в случае формирования правящей коалиции без её партии вскоре придется снова проводить досрочные парламентские выборы.

Мерц 18 февраля выступил за восстановление отношений с Россией. По его словам, это придется делать «в один прекрасный день».