* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 февраля, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Рэпер Андрей Меньшиков, известный как Лигалайз (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), не оплатил в России кредиты и налоги. Общая сумма задолженности превышает 400 тыс. рублей, сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

Kirill Pochivalov/Global Look Press Лигалайз (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Исполнительные производства о взыскании задолженности с Меньшикова открыли в 2024 году. В двух случаях он задолжал по кредитам, ещё в двух — по налогам и сборам.

«Общая сумма долгов музыканта до выезда из РФ составляет не менее 412 тыс. рублей», — уточнил собеседник агентства.

Вместе с тем банк Федеральной службы судебных приставов содержит информацию о трёх исполнительных производствах, которые прекращены в связи с невозможностью установить местонахождение должника и его имущества. Одно из производств касается задолженности по кредитам на сумму около 291,6 тыс. рублей, ещё два — задолженностей по налогам и сборам.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря 2024 года Минюст включил Лигалайза в список иноагентов. В ведомстве отметили, что рэпер распространял недостоверную информацию о политике российских властей, а также фейки об армии.

По данным открытых источников, в 2023 году Меньшиков переехал в Литву. Перед этим он опубликовал клип, осуждающий спецоперацию на Украине.