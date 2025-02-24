Вашингтон, 24 февраля, 2025, 17:36 — ИА Регнум. США не видят ситуации, в которой Украина стала бы членом НАТО, а американским войскам пришлось бы напрямую принимать участие в её защите, заявил 24 февраля советник главы Белого дома Майк Уолтц в ходе диалога с журналистами телеканала Fox News.

Global Look Press

«Я не вижу, чтобы Соединённые Штаты сделали Украину членом НАТО, а затем американские войска немедленно бы попадали под обязательства в соответствии со статьёй 5 [устава НАТО] или чтобы американские войска напрямую участвовали в защите Украины», — заявил Уолтц.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа, который 12 февраля провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудил с ним урегулирование ситуации на Украине.

Президент России в ходе диалога с главой Белого дома подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта. Он напомнил, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО.

Трамп впоследствии высоко оценил разговор с Путиным и отметил, что затем у него прошли «не такие уж хорошие переговоры с Украиной». Позднее он сделал ряд комментариев, отметив в том числе, что Украина, возможно, вернёт часть прежних территорий, но едва ли вернётся к границам 1991 года. Также американский лидер заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

При этом Зеленский заявил, что Киев будет «строить НАТО» на своей территории, поскольку военный блок отказывается принимать Украину в свой состав, и отметил, что ряд стран НАТО выступает против членства Украины в блоке из-за того, что с идеей вступления не согласны США.