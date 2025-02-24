Москва, 24 февраля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Россия надеется, что Азербайджан осознаёт важность союзнического взаимодействия между двумя странами, заявил 24 февраля замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Так он ответил на вопрос о российско-азербайджанских отношениях на фоне закрытия в республике Русского дома и представительства информационного агентства Spitnik.

«Я уверен, что в официальном Баку понимают важность союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном в соответствии с решением наших лидеров. Я хотел бы рассчитывать, что азербайджанские партнёры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться пониманием исключительной важности выполнения договорённости наших лидеров в том, что касается всего комплекса наших отношений», — отметил дипломат.

По словам Галузина, России и Азербайджану нельзя допускать каких-либо шагов, которые бы выходили за рамки союзнического взаимодействия.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля в Азербайджане закрыли представительство информационного агентства Spitnik. По словам официального представителя МИД республики Айхана Гаджизаде, российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

11 февраля сообщалось, что Русский дом в Баку в соответствии с требованием властей Азербайджана предпринимает шаги по приостановке своей деятельности. В частности, в указанный день начался демонтаж вывески.

Россия сожалеет о решении Азербайджана закрыть Русский дом в столице республики и готова к диалогу по данному вопросу, в том числе, в случае проведения контактов на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.