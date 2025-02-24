Сочи, Краснодарский край, 24 февраля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Аэропорт Сочи перешёл на режим работы по фактической погоде, также зафиксированы задержки вылета четырех рейсов из-за позднего прибытия бортов в Сочи. Об этом 24 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Артур Лебедев/РИА Новости

Отмечается, что на территории Сочи 24 и 25 февраля сохранятся неблагоприятные метеоусловия. Аэропорт и авиакомпании прилагают все усилия, чтобы вылеты пассажиров были своевременными, при этом главный приоритет — безопасность полётов.

«В настоящее время аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. Однако вылеты четырёх рейсов задержаны более чем на два часа по причине позднего прибытия в аэропорт Сочи воздушных судов», — сказал собеседник агентства.

Ранее ГУ МЧС по региону информировало, что снегопад, сильный ветер, а также четырёхбальный шторм сохранятся в городе в течение трёх дней. Утром 24 февраля на федеральной трассе Джубга — Сочи ввели временное ограничение движения для грузовиков. 23 февраля экипажи 11 воздушных судов из-за непогоды ушли на запасные аэродромы. Вылеты уже прибывших самолётов совершались в плановом режиме, при этом вылет обратных рейсов, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни опасные явления погоды ожидаются в южной части Европейской России, на Дальнем Востоке, а также в республиках Кавказа и Поволжье.