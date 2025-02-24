Вильнюс, 24 февраля, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Европейский союз должен уже в следующем месяце принять решение о передаче Украине замороженных российских активов, чтобы потом «не сидеть с разведенными руками». Об этом национальному гостелерадио LRT заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

Global Look Press Кестутис Будрис

«Считаю март тем сроком, в который решение по замороженным активам России должно быть в конце концов принято», ― отметил глава внешнеполитического ведомства.

Министр признался, что не понимает, почему Европа тянет с этим вопросом. Он считает, что каждый из членов Евросоюза должен принять на себя часть экономических рисков, которые могут возникнуть в результате конфискации активов.

По мнению Будриса, решение по этим средствам было бы серьезным основанием пригласить Евросоюз к столу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, международный депозитарий Euroclear намерен в марте провести второй платёж в Европейский фонд для Украины в размере примерно 2 млрд евро. Отмечается, что за 2023 год Euroclear заработал 6,9 млрд евро процентных доходов от инвестирования замороженных активов России и налоговые отчисления от них составили 1,7 млрд евро. По состоянию на конец декабря баланс Euroclear Bank составил 212 млрд евро, в том числе 183 млрд евро заблокированных российских активов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля заявила, что Евросоюзу нужно придумать, как «креативно использовать» замороженные российские активы для помощи Украине. Она отметила, что ЕС продлил заморозку средств России.

Источники Bloomberg сообщили, что Украина намерена использовать замороженные российские активы на сумму более 300 млрд долларов для покупки оружия производства США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Дипломат подчеркнула, что Россия располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.