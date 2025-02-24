* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киров, 24 февраля, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Отец бойца ММА Матвея Леванова, задержанного в Кирове за нацистские лозунги, высказывания в поддержку «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также за оскорбления и угрозы физического насилия в адрес жены участника СВО, осудил действия сына и попросил наказать его по всей строгости. Об этом Евгений Леванов рассказал ИА Регнум.

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Вечером 23 февраля боец кировской лиги единоборств Gas Fight 22-летний Матвей Леванов набросился на девушек возле бара, услышав, что их мужья находятся на СВО. Изрядно выпивший спортсмен стал оскорблять военных и их жен. Эту ситуацию одна из девушек сняла на камеру телефона.

«Что, у тебя мужик воюет? Против кого? Смотри, смотри [задирает футболку и показывает живот] Зиг хайль! Азов*, на…й! Иди сюда!» — после этих слов молодой человек бросается в сторону девушек, но его спутники создают между ними барьер и стараются угомонить бойца.

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На следующий день Леванова задержали, а бойцовская лига Gas Fight, где он выступал, исключила его из числа участников.

ИА Регнум связалось с 46-летним отцом Матвея Леванова Евгением — бывшим сотрудником ФСИН РФ. Мужчина осудил поступок сына и попросил для него справедливого наказания.

«Это совсем ненормально, чтобы русский парень поддерживал Украину. Я надеюсь, наказание он за этот поступок понесёт, пусть это научит его уму-разуму. Надеюсь, это повлияет. Если честно, я не считаю его своим сыном», — сказал мужчина.

Евгений Леванов рассказал, что в 2022 году в составе ФСИН ездил в командировки в Белгородскую область. Мужчина также поделился, что не общается с сыном и давно развёлся с его матерью Натальей.

«Я с 2004 года с ними связь не поддерживаю, как развелись. Я слышал, что Матвей поступал в железнодорожное училище, но не задержался там. О его взглядах я ничего не слышал, да и до этого момента ни плохого, ни хорошего о нём сказать не мог. Был один момент, он на деньги развёл в соцсети лет семь назад мою племянницу, но потом эту ситуацию уладили, деньги он вернул», — объяснил мужчина.

Бывшие сокурсники Матвея рассказали, что парень уже во время учёбы был довольно агрессивным.

«Он был вспыльчивым, занимался борьбой, искал приключений, даже хотел по контракту служить. Учёбу он бросил и пошёл в армию, но его комиссовали, не знаю, по какой причине. Потом он охранником в клубе работал. Знаю, что он с друзьями и в уличных драках участвовал», — говорит знакомый Матвея Сергей (имя изменено).

Молодой человек прислал видео, на котором Матвей Леванов и его друзья пытаются привести в чувства мужчину, потерявшего сознание после удара одного из них. На заднем плане слышен испуганный голос девушки: «Он втащил ему!» Мужчина остаётся лежать на земле, Матвей уходит со словами: «За кореша своего научитесь отвечать».

В настоящий момент Матвей Леванов задержан, полиция проводит проверку. Боец уже записал видео с извинениями за свой поступок. Полиция региона пообещала привлечь его к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Возможно, к этому составу преступления в процессе проверки добавятся и другие.