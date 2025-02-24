Москва, 24 февраля, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Евросоюз, вероятно, введет против России столько пакетов санкций, сколько государств насчитывает это объединение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в Telegram-канале планы ЕС приступить к работе над 17-м комплексом ограничений.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам дипломата, прежде ей казалось, что европейские страны просто по глупости штампуют «эти пакеты». Но оказалось, что санкции не работают: пакетов становится всё больше, а дела в Западной Европе идут всё хуже.

«Логика прорисовывается следующая. Пакетов, видимо, будет по числу стран — членов ЕС, чтобы было во что заворачивать», — с иронией отметила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. В него вошли меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет на поставки российского первичного алюминия, отключение 13 российских банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения. Кроме того, ЕС запретил транзакции в отношении ряда российских аэропортов и портов.

По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, после одобрения этого пакета санкций страны ЕС продолжат работу над следующим, 17-м по счету комплексом антироссийских ограничений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не видят предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от политики санкций. Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования и убежденности в необходимости продолжения конфликта, отметил он.