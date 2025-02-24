Китай, 24 февраля, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Компания Shuntian Chemical Group из китайского города Линьи (провинция Шаньдун) разослала своим сотрудникам письма с требованием вступить в брак до конца сентября 2025 года. В противном случае им грозило увольнение, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Global Look Press

«Не отвечать на призыв правительства улучшить показатели по заключению браков — это нелояльность. Не слушать родителей — это непочтительность. Позволить себе быть одиноким — это вызывающе. Не оправдывать ожиданий коллег — это несправедливо», — говорится в документе.

Распоряжение касалось всех одиноких или разведенных работников в возрасте от 28 до 58 лет.

Согласно внутреннему регламенту компании, те, кто не успеет заключить брак до конца марта, должны написать письмо с самокритикой. Тем, кто останется холостым к июню, грозит оценка их профессиональной деятельности. Осенью одиноких сотрудников пообещали уволить.

Резонанс в соцсетях и вмешательство властей привели к отмене этого требования. Местное бюро кадровых ресурсов и соцобеспечения заявило, что компания нарушила трудовое законодательство, и потребовало немедленно прекратить давление на сотрудников.

Руководство Shuntian Chemical Group в свою очередь утверждало, что таким образом поддерживает политику правительства по увеличению браков в стране. В результате компания отказалась от жестких мер, никого уволить не успели.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года власти китайского города Люйлян (провинция Шаньси) решили выплачивать 1,5 тыс. юаней (около 20 тыс. рублей) молодожёнам, если невесте на момент свадьбы менее 35 лет. Выплаты получат пары, зарегистрировавшие брак с 1 января 2025 года, если хотя бы один из супругов прописан в Люйляне.

Мера направлена на борьбу с падением числа браков и снижением рождаемости, которая сократилась с 13,61 до 6,6 ребёнка на 1000 человек с 2005 по 2023 год. Аналогичные программы уже внедрили как минимум в двух других китайских городах.