Якутск, 24 февраля, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Уроженцу Якутии, участнику специальной военной операции Петру Киприянову с позывным Монгол присвоили звание Героя России посмертно. Об этом 24 февраля сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Сайт главы и правительства РС (Я) Пётр Киприянов

Он рассказал, что военный пал смертью храбрых в бою за Родину в сентябре 2024 года. Боец в ходе штурма опорного пункта ВСУ, несмотря на подрыв бронемашины, контузию и серьезные ранения, не отступил, а повёл сослуживцев вперед, показывая настоящий пример стойкости, отметил Николаев.

По словам главы региона, Киприянов проявил военную смекалку, пробивая путь через минное поле подствольным гранатомётом, а его грамотное командование позволило бойцам успешно зачистить и удержать важную позицию противника.

«Гибель храброго воина Петра Киприянова ― большая утрата для нас. Якутия и вся Россия никогда не забудет его мужество и отвагу», ― написал Николаев в Telegram-канале.

Киприянов родился в 1985 году в Покровске. Он был единственным сыном в семье. В ноябре 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ. Ранее Киприянов был награждён орденом Мужества.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля президент России Владимир Путин в Кремле вручил Звезду Героя России якутскому бойцу Андрею Григорьеву. Младший сержант с позывным Тута победил бойца ВСУ в рукопашном бою в Донецкой Народной Республике. Противник, умирая, назвал Григорьева лучшим бойцом в мире. Тута получил тяжёлые ранения и попал в госпиталь.

11 февраля глава государства удостоил звания Героя Российской Федерации погибшего под Курском вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга.