Москва, 24 февраля, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Биржевой механизм валютного курса на российском рынке фактически разрушен, заявил 24 февраля министр экономического развития Максим Решетников.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года после того, как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов», — отметил он.

В июне 2024 года США ввели санкции в отношении Мосбиржи, после чего торги долларом и евро на ней были приостановлены, а определяющей валютой стал китайский юань.

Как передавало ИА Регнум, в ходе биржевых торгов 13 февраля курс доллара США опустился ниже 90 рублей — с 94,97 рубля до 89,5 рубля. На фоне резкого обвала курса доллара в России начали закрываться обменные пункты.

21 февраля на фоне начала переговоров между РФ и США аналитики агентства Bloomberg назвали рубль самой перспективной валютой на развивающихся рынках. Они отметили, что переговоры представителей России и США в Эр-Рияде и заявления президента США Дональда Трампа позволили рынкам сохранять позитивные ожидания.