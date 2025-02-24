Москва, 24 февраля, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Российский гимнаст Никита Нагорный иронично отреагировал на попадание в санкционные списки стран Европейского союза (ЕС). Соответствующую публикацию он сделал в своём Telegram-канале.

Sergey Elagin/Global Look Press Никита Нагорный

«Мне на день рождения так часто не звонили, что случилось? Не мешайте работать!» — заявил спортсмен.

16-й пакет антироссийских санкций, одобренный 24 февраля министрами иностранных дел стран ЕС, включает меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет импорта из России первичного алюминия, отключение 13 российских банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения.

Под санкции также попали шахматист Сергей Карякин, юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль и многие другие.

В Кремле, комментируя новый пакет санкций, заявили, что пока не видят предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от санкционной политики. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, убеждённость европейцев составляет полный контраст с тем настроем на поиски путей урегулирования украинского конфликта, который проявляется сейчас при взаимодействии с американской стороной.