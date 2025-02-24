Москва, 24 февраля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Нападение на территорию генерального консульства России в Марселе произошло на фоне истерии, которую нагнетают французские власти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Владимир Гердо/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Утром 24 февраля неизвестные бросили два самодельных взрывных устройства на территорию дипмиссии. По счастливой случайности пострадавших не было, при этом правоохранители не смогли задержать злоумышленников по горячим следам, отметила она.

«Не вызывает никаких сомнений, что данное нападение стало прямым следствием нагнетаемой во Франции при активном содействии СМИ антироссийской истерии и атмосферы ненависти к нашей стране и её гражданам», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона требует от руководства Франции принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности российских загранучреждений и их персонала. В Москве также ждут, что виновных привлекут к ответственности по итогам объективного расследования.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Захарова заявила, что инцидент в Марселе на улице Амбруаза Паре имеет все признаки теракта. После взрыва на место прибыли сотрудники полиции и пожарные, территорию обследовали саперы.

Генконсул России в Марселе Станислав Оранский сообщил La Marseillaise, что взрыв произошёл на территории диппредставительства. Как отмечали местные СМИ, в генконсульство РФ бросили «коктейли Молотова». Позже телеканал BFM TV со ссылкой на представителя генконсульства передал, что брошенные на территорию здания предметы не были «коктейлями Молотова» или же бутылками с зажигательной смесью.

Москва принимает все необходимые меры, чтобы обратить внимание Франции на усиление безопасности у российских дипломатических объектов после взрыва у консульства в Марселе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МИД Франции осудил нападение на российское генконсульство и заявил, что Париж «твердо намерен исполнять в полном объеме» положения Венских конвенций, защищающих дипмиссии.