Москва, 24 февраля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры обсудили сотрудничество Москвы и Душанбе в экономике и сфере безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Отмечено, что Путин и Рахмон выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества. Разговор касался конкретных шагов по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности.

«Соответствующие поручения будут даны правительствам, министерствам и ведомствам двух стран», — добавили в пресс-службе.

Руководители России и Таджикистана также «условились о графике личных контактов».

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