Курск, 24 февраля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) осознало, что вторжение в российские регионы принесло украинской армии только значительные потери, а Сумская область на северо-востоке Украины становится театром военным действий. Об этом 24 февраля сообщили в российских силовых структурах.

Global Look Press

«Командование украинских националистов уже осознало, что вторжение в <…> российские регионы привело лишь к колоссальным потерям элитных подразделений ВСУ в живой силе и технике, а Сумская область становится театром военных действий», — процитировало ТАСС представителя силовых структур.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на 24 февраля, подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в Курской области потеряли более 255 бойцов, три танка, пусковую установку и радиолокационную станцию ЗРК С-300В. Также украинская армия лишилась бронетранспортера, 26 боевых бронированных машин и 24 автомобилей. Также военные группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям 12 бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах 18 населенных пунктов региона.

За весь период боёв на курском направлении украинские формирования потеряли более 63,1 тыс. военных, 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 2017 боевых бронемашин, 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО.

Российские военные 19 февраля нанесли удар по подразделению украинской армии из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в районе села Боромля в Сумской области. 7 февраля на территории Сумской области российские военные нанесли удар по скоплению украинских формирований.

Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что бойцы ВСУ в скором времени начнут чаще отказываться выполнять боевые приказы на фоне переговоров между Россией и США по мирному урегулированию конфликта.