Пермь, 24 февраля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. В селе Юсьва Пермского края старшеклассник предлагал за деньги покурить вейп в школе. Подросток брал плату за каждую «затяжку». В прокуратуре Юсьвинского района сообщили ИА Регнум, что проводится проверка по данному инциденту.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«В Юсьвинской общеобразовательной школе старшеклассник предлагал сделать одну затяжку вейпом за пять рублей. По данному факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства», — рассказал источник.

В школе был проведен профилактический совет, на котором и вскрылось, что один из учеников предлагает другим школьникам покурить вейп. После обнародования данной информации администрация школы обратилась в правоохранительные органы.

«Мы проводим проверку. Процессуального решения еще не принималось. Ситуация у нас на контроле», — сообщили в прокуратуре района.

Директор Юсьвинской СОШ Наталья Аникина отказалась от комментариев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Республике Хакасия ученицу одной из школ госпитализировали с урока с токсическим отравлением. Ей стало плохо после курения вейпа.