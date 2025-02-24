«Затяжка вейпом — 5 рублей»: школьник из Пермского края организовал бизнес
Прокуратура Пермского края проверяет подростка, организовавшего в школе бизнес по курению вейпа
Пермь, 24 февраля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. В селе Юсьва Пермского края старшеклассник предлагал за деньги покурить вейп в школе. Подросток брал плату за каждую «затяжку». В прокуратуре Юсьвинского района сообщили ИА Регнум, что проводится проверка по данному инциденту.
«В Юсьвинской общеобразовательной школе старшеклассник предлагал сделать одну затяжку вейпом за пять рублей. По данному факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства», — рассказал источник.
В школе был проведен профилактический совет, на котором и вскрылось, что один из учеников предлагает другим школьникам покурить вейп. После обнародования данной информации администрация школы обратилась в правоохранительные органы.
«Мы проводим проверку. Процессуального решения еще не принималось. Ситуация у нас на контроле», — сообщили в прокуратуре района.
Директор Юсьвинской СОШ Наталья Аникина отказалась от комментариев.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в Республике Хакасия ученицу одной из школ госпитализировали с урока с токсическим отравлением. Ей стало плохо после курения вейпа.