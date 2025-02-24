Москва, 24 февраля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Европейский союз в рамках 16-го пакета санкций запретил 13 российским банкам доступ к системе SWIFT. В их число вошли «Точка», «Ак Барс», «Синара» и «Уралсиб». Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

Согласно документу, отключение этих банков от международной платежной системы SWIFT вступит в силу с 17 марта 2025 года.

В банке «Уралсиб» уже прокомментировали санкции, отметив, что ограничения не окажут никакого влияния на работу кредитной организации.

«Очередной санкционный пакет не окажет никакого влияния на работу банка. Все сервисы, офисы и банкоматы «Уралсиба» работают штатно без каких-либо ограничений. Карты банка работают, как и раньше — снимать наличные, рассчитываться в магазинах или онлайн можно без проблем. Условия по ранее выданным кредитам и принятым вкладам не меняются», — сказали в банке ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз 24 февраля принял новый пакет санкций, затронувший 48 физических лиц и 35 организаций. Ограничения включают запрет на импорт российского первичного алюминия, ограничения на товары двойного назначения и запрет поставок игровых консолей, которые, по версии ЕС, могут использоваться для управления дронами. Также санкции введены против 74 судов, якобы входящих в теневой флот России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение ЕС прогнозируемым и отметил, что Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Европой, поскольку та продолжает курс на санкционное давление.

Тем временем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС уже рассматривает возможность введения 17-го пакета санкций.