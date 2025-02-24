Сочи, Краснодарский край, 24 февраля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. В Сочи у курорта «Роза Хутор» сошла снежная лавина, двое туристов не могут вернуться, ещё один не выходит на связь. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

«На южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор», сошла снежная масса. Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут», — сказано в публикации ведомства.

Туристы сообщили, что в их компании был ещё один человек, который перестал выходить на связь. На место происшествия выехали спасатели МЧС России, горнолыжного курорта и службы «Кубань-СПАС».

Власти Сочи ранее информировали, что снегопад, сильный ветер, а также четырёхбальный шторм сохранятся в городе в течение трёх дней. Утром 24 февраля на федеральной трассе Джубга — Сочи ввели временное ограничение движения для грузовиков, а 23 февраля 11 самолётов из-за сильного ветра перенаправили на запасные аэродромы.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта 2024 года группа туристов попала под снежную лавину в районе Красноармейского перевала на Камчатке. Девять человек спаслись, двое пропали. Туристы попытались разыскать пропавших, после чего обратились к спасателям. Позже стало известно, что оба пропавших погибли.