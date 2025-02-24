Брюссель, 24 февраля, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) намерены подготовить 17-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы приняли важное решение — одобрили 16-й пакет санкций. И продолжим работать над 17-м пакетом», — отметила она.

24 февраля был принят 16-й пакет антироссийских санкций, который включает меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет импорта из России первичного алюминия, отключение 13 российских банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения. В частности, ЕС запретил поставки игровых консолей, якобы использующихся для управления дронами, и ввёл санкции против 74 судов, якобы входящих в «теневой флот» России.

В Кремле, комментируя новый пакет санкций, заявили, что пока не видят предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от санкционной политики. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, убеждённость европейцев составляет полный контраст с тем настроем на поиски путей урегулирования украинского конфликта, который проявляется сейчас при взаимодействии с американской стороной.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а любой шантаж и попытки западных стран помешать развитию российского государства не увенчаются успехом.