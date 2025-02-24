Берлин, 24 февраля, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Лидер победившего на выборах в парламент Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц 24 февраля заявил журналистам, что намерен создать двухпартийную коалицию с социал-демократами.

Global Look Press

«Мы стремимся к «чёрно-красной коалиции» и в ближайшие дни проведём переговоры», — цитирует Мерца ТАСС.

Досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Первое место занял блок ХДС/ХСС, набравший 26,8%. Партия «Альтернатива для Германии» расположилась на втором месте, получив 20,8% голосов. Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца находится на третьем месте, за неё отдали голоса 16,4% избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мерц, комментируя победу ХДС/ХСС на выборах, заявил, что нужно как можно скорее сформировать дееспособное правительство, и отметил, что это будет «непросто». Он планирует сформировать новое правительство к 20 апреля. В свою очередь Шольц признал поражение и поздравил Мерца с победой.

24 февраля Мерц заявил, что его приоритетом станет достижение независимости Германии от США. Заявления представителей Вашингтона показывают их безразличие к будущему Украины, сказал также кандидат на пост канцлера. При этом он подчеркнул, что не рассматривает вариант отправки немецких войск на Украину.

Обозреватели американского издания Politico ранее отметили, что Мерц может занять более жёсткую позицию в отношении РФ по сравнению с Шольцем, при этом сам Мерц заявил, что Германии «рано или поздно придется налаживать отношения с Россией». В то же время он предложил предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства.