Лондон, 24 февраля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Великобритания расширила антироссийские санкции на 107 позиций, в новый список вошли 67 лиц и 40 судов. Соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства.

Global Look Press

«Добавлено 67 новых позиций и 40 судовых наименований», — говорится в сообщении.

Количество нефтяных танкеров, попавших под санкции из-за предполагаемых связей с Россией, выросло до 133.

Под ограничения попали российская автомобильная группа «Авилон», компания «Грант-Трейд» и ее руководитель Марат Мустафьев, группа компаний «Русская энергия» и «Сибантрацит», киргизский «Керемет банк», а также компании из стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и Китая, которые, как полагают в Лондоне, поставляли в Россию электронику.

Санкции также введены в отношении бизнесмена Романа Троценко, генерального директора телеканала «Царьград» Натальи Тюриной, заместителя главы МЧС РФ Дениса Попова.

В британском МИД ранее отметили, что новый пакет ограничений — самый крупный с начала конфликта на Украине в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля власти Великобритании расширили на пять позиций антироссийский санкционный список. В него вошли, в частности, директор Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю Владимир Селин, заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков, предприниматель Артем Чайка.

В январе Великобритания присоединилась к санкциям против крупных российских нефтяных компаний. Как заявили в британском МИД, Лондон и Вашингтон впервые ввели прямые санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».