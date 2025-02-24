Брюссель, 24 февраля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Европейский союз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против российской криптовалютной биржи Garantex. Об этом говорится 24 февраля в постановлении Совета ЕС.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Евросоюз обосновал санкции тем, что клиенты ряда российских банков, находящихся под рестрикциями, могли использовать Garantex для выхода на глобальные финансовые рынки. Это становилось возможным благодаря обмену российских рублей на криптовалюту, которая затем конвертировалась в другие валюты.

Основной специализацией Garantex является торговля криптовалютами и предоставление услуг по обмену цифровых активов. В 2022 году США ввели в отношении криптобиржи санкции, обвинив ее в содействии отмыванию денег. По утверждению американского минфина, через платформу проводились подозрительные транзакции на сумму более $100 млн, часть из которых была связана с российской хакерской группировкой Hydra. Несмотря на это, биржа продолжала работать и оставалась доступной для пользователей из России.

Как передавало ИА Регнум, 16-й пакет антироссийских санкций министры иностранных дел стран ЕС одобрили 24 февраля. Он включает меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет импорта из России первичного алюминия, отключение 13 российских банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения. В частности, в Россию запретят поставлять игровые консоли, которые якобы используются для управления дронами.

Европейский союз также ввёл санкции против 74 судов, якобы входящих в теневой флот России.

Также санкции ввели в отношении ряда российских аэропортов и портов ― московских аэропортов Внуково и Жуковский, четырех региональных воздушных гаваней, портов в Астрахани и Махачкале, а также портов на Балтийском и Чёрном морях: Усть-Луги, Приморска и Новороссийска.

Комментируя новый пакет санкций, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие действия Евросоюза были прогнозируемым. По словам представителя Кремля, Россия пока не видит предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от политики санкций.