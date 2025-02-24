Анкара, 24 февраля, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Турецкие власти не возражают против вступления Украины в НАТО, однако призывают подходить к этому вопросу реалистически, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Global Look Press

«Мы не возражаем против того, что Украина хочет быть членом НАТО, но мы должны быть реалистами», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 февраля заявил: причиной начала конфликта на Украине стало обсуждение возможного принятия этой страны в НАТО. Остаётся загадкой, почему западные политики думали, что Россия не будет реагировать на это, подчеркнул Орбан. По мнению главы венгерского правительства, Украину никогда не примут в военный блок, и она по-прежнему будет являться буферной зоной.

Президент Владимир Путин не раз отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.