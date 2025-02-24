Марсель, Франция, 24 февраля, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Полицейская операция у здания консульства России во французском Марселе завершена, сообщил 24 февраля генеральный консул Сан-Томе и Принсипи в Марселе Жан-Пьер Бенсаид. Здание этого диппредставительства находится рядом с российским.

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«На месте ещё присутствует полиция и журналисты. Но команда по разминированию и пожарные уже уехали, операция закончена и улица расчищена», — приводит слова Бенсаида «РИА Новости».

Утром 24 февраля в Марселе прогремел взрыв. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и около 30 пожарных. Генконсул России в Марселе Станислав Оранский сообщил La Marseillaise, что взрыв произошёл на территории диппредставительства. Как отмечали местные СМИ, в генконсульство РФ бросали «коктейли Молотова».

Позже телеканал BFM TV со ссылкой на представителя генконсульства передал, что брошенные на территорию здания предметы не были «коктейлями Молотова» или же бутылками с зажигательной смесью.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что взрывы на территории российской дипмиссии имеют все признаки теракта. Дипломат отметила, что Москва требует от французской стороны исчерпывающих и скорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности российских загранучреждений.

Как передавало ИА Регнум, министерство иностранных дел Франции осудило нападение на генконсульство РФ. В ведомстве отметили, что консульства защищены Венскими конвенциями, которые Париж «твёрдо намерен исполнять в полном объёме».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после взрыва у консульства в Марселе Москва принимает все необходимые меры, чтобы обратить внимание Франции на необходимость усиления безопасности российских дипломатических объектов.