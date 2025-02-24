Киев, 24 февраля, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Испания выделит Украине новый пакет военной помощи на 1 млрд евро в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес во время визита в Киев.

Nina Liashonok/Global Look Press

«Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро уже в этом году. Мы продолжим поддерживать Киев столько, сколько потребуется», — заявил Санчес на встрече с украинским руководством.

Он также подчеркнул, что Испания намерена усиливать поддержку Украины и поставлять военную помощь с еще большей решимостью. По его мнению, Евросоюз должен придерживаться принципа «ничего об Украине без Украины».

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский посетил правительственную резиденцию Монклоа, где подписал с Санчесом «соглашение о безопасности» сроком на 10 лет. В рамках этого документа Испания обязалась выделить Киеву 1,13 миллиарда евро.

Санчес тогда пояснил, что документ носит статус меморандума о намерениях, а потому его обсуждение в парламенте не требуется. В рамках соглашения Украина получит также от Испании ракеты для системы ПВО «Патриот», танки «Леопард» и боеприпасы.