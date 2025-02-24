Москва, 24 февраля, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Евросоюз внес в перечень антироссийских санкций АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и ее гендиректора Наталью Виртуозову. Об этом стало известно из постановления Совета ЕС о введении 16-го пакета санкций против России.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как следует из документа, опубликованного в «Официальном журнале Евросоюза», персональные санкции были введены в связи с тем, что на выставке проводятся мероприятия, посвященные достижениям России в СВО.

Под санкции также попали шахматист Сергей Карякин, юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская и олимпий чемпион Никита Нагорный, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, президент «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константин Струков, бизнесмен Альберт Авдолян, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, гендиректор «Алмаз-Антей» Ян Новиков, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков и два сенатора ― Юрий Нимченко и Андрей Деркач.

Ранее ИА Регнум передавало, что 16-й пакет антироссийских санкций, одобренный 24 февраля министрами иностранных дел стран ЕС, включает меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет импорта из России первичного алюминия, отключение 13 российских банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения.

Европейский союз также запретил поставки игровых консолей, якобы использующихся для управления дронами, и ввёл санкции против 74 судов, якобы входящих в теневой флот России.

В Кремле, комментируя новый пакет санкций, заявили, что пока не видят предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от санкционной политики.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, убежденность европейцев составляет полный контраст с тем настроем на поиски путей урегулирования украинского конфликта, который проявляется сейчас при взаимодействии с американской стороной.