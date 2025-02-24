Марсель, Франция, 24 февраля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Франции осуждает нападение на генконсульство России в Марселе, сообщила пресс-служба ведомства.

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Ранее в Марселе прогремел взрыв. На место происшествия — в район российской дипмиссии на проспекте Амбруаза Паре — прибыли сотрудники полиции и около 30 пожарных. О пострадавших не сообщалось.

«Франция осуждает любые посягательства на безопасность дипломатических представительств. Неприкосновенность, защита и целостность дипломатических и консульских помещений и их персонала являются основополагающими принципами международного права», — говорится в сообщении пресс-службы французского министерства.

В ведомстве добавили, что консульства защищены Венскими конвенциями, которые Париж «твёрдо намерен исполнять в полном объёме».

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что взрывы на территории российской дипмиссии имеют все признаки теракта. Дипломат подчеркнула, что Россия требует от французской стороны принятия исчерпывающих и скорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности российских загранучреждений.