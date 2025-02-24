Джакарта, 24 февраля, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 24 февраля во главе межведомственной делегации прибыл с рабочим визитом в столицу Индонезии Джакарту.

Алексей Никольский/РИА Новости

В аэропорту представителей России встретили посол в Индонезии Сергей Толченов и директор департамента стран Америки и Европы координационного министерства по вопросам политики и безопасности Республики Индонезия Витто Тахар, сообщил ТАСС.

Пресс-служба Совбеза РФ проинформировала, что в Джакарте пройдут переговоры с высшим индонезийским руководством по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны. Кроме того, запланирован обмен мнениями по международным и региональным проблемам.

После Индонезии Шойгу посетит Малайзию. Поездка продлится до 28 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля Шойгу провел в Москве встречу с сербским вице-премьером Александром Вулиным. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и текущую ситуацию в Сербии. Шойгу и Вулин договорились, в частности, активизировать межведомственный диалог по противодействию «цветным революциям».