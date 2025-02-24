Минск, 24 февраля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Белоруссия готова помочь со строительством второй ветки метро в Екатеринбурге. Об этом 24 февраля в ходе рабочей встречи с делегацией Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым заявил президент республики Александр Лукашенко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Мы готовы проектировать. Готовы заниматься строительством метрополитена у вас», — процитировала белорусского лидера пресс-служба главы государства.

Также в качестве еще одного направления для сотрудничестве Лукашенко назвал обновление трамвайного парка в Екатеринбурге. Он пояснил, что Минск готов поставить либо новые трамваи, либо осуществить ремонт уже имеющегося подвижного состава.

По предварительным подсчетам, на строительство второй ветки уральского метро потребуется от 120 до 160 млрд рублей. Такую сумму директор ОАО «Минскметропроект» Михаил Рудько назвал летом 2024 года на встрече с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Как сообщало ИА Регнум, разговоры о строительстве в Екатеринбурге второй ветки метрополитена ведутся давно. В августе 2019 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев представил проект этого объекта Дмитрию Кобылкину, занимавшему тогда пост министра природы РФ. Глава региона сделал акцент на экологических выгодах, которые получит город в случае постройки новой линии метро. Транспортная нить должна соединить Верх-Исетский район города и микрорайон ЖБИ.

Тогда же замгендиректора компании «Уралгипротранс» Владимир Веселовских заявил, что на строительство нужно потратить 90 млрд рублей и привлечь 10−13 тыс. работников.

Пока в Екатеринбурге действует только одна линия метро. Она насчитывает девять станций.