Новороссийск, Краснодарский край, 24 февраля, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба» затонуло в районе порта Новороссийск из-за обледенения. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

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Инцидент случился в минувшие выходные, 22–23 февраля. Судно, принадлежащее институту океанологии имени Петра Ширшова, ушло под воду в акватории яхт-клуба «7 футов».

«По предварительной информации, причиной стало обледенение и потеря остойчивости судна», — отметили в оперштабе.

Пострадавших нет, загрязнения акватории не наблюдается, сказано в сообщении. Затонувшее судно оградят бонами, чтобы предотвратить возможную утечку находящегося на борту дизельного топлива. Собственник приступил к работам, предшествующим подъему судна, добавили в оперштабе.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. ЧП случилось в условиях шторма и привело к разливу нефтепродуктов. Экипаж удалось эвакуировать, один человек погиб. Были возбуждены уголовные дела. Президент Владимир Путин 18 февраля поручил как можно быстрее поднять затонувшие в танкеры, чтобы они не превратились в мину замедленного действия.