Киев, 24 февраля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады не поддержали постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины до вступления в должность новоизбранного главы государства. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

Boris Roessler/Global Look Press Владимир Зеленский

Согласно данному постановлению, Зеленский, который утратил свою легитимность 20 мая 2024 года, должен был выполнять полномочия «президента» до того момента, когда в республике будут проведены выборы и пост займёт новоизбранный президент.

Однако после голосования в украинском парламенте документ набрал только 218 голосов при необходимых 226, а значит он не будет принят. При этом голосование проходило в присутствии еврокомиссаров.

Как передавало ИА Регнум, в январе президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия готова вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине с кем угодно, однако Зеленский не имеет юридических прав подписывать какие-либо соглашения, он утратил легитимность после завершения его президентского срока в мае 2024 года. В Конституции Украины нет указаний о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения.