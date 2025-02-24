Уфа, 24 февраля, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Предприятия компании «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») сократили энергопотребление на 71 тыс. тонн условного топлива. Таким образом компания сэкономила за прошлый год 986 млн рублей, что более чем на 11% выше предыдущего показателя.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» сэкономила миллиард рублей за счет энергосбережения

Почти половину (58%) экономического эффекта обеспечил основной оператор «Башнефти» по добыче нефти и газа «Башнефть-Добыча». Это предприятие сократило потребление энергии на 16 тыс. тонн условного топлива или на 568 млн руб.

«Соровскнефть» (добывающее предприятие «Башнефти» в ХМАО — Югре) сэкономило около 20 млн руб. за счет активного применения погружных электродвигателей с повышенным напряжением на механизированном фонде скважин.

Уфимская группа нефтеперерабатывающих заводов «Башнефти» в 2024 году смогла улучшить свои показатели на 55% по сравнению с 2023 годом. Заводы сократили потребление энергоресурсов более чем на 18 тыс. тонн условного топлива. Таких показателей они достигли благодаря повышению эффективности оборудования и трубопроводов, а также совершенствованию системы управления технологическим процессом.

Нефтехимический комплекс «Башнефти», в который входят «Уфаоргсинтез» и Шкаповское ГПП, обеспечил почти 33 млн руб. экономии. Значимая доля экономического эффекта была получена за счет оптимизации работы оборудования, электрических нагрузок и расхода топлива.

«Башнефть-Розница» заменила освещение на ряде АЗС на энергосберегающие светильники с автоматической системой управления, а отопительные котлы — на энергоэффективные. За счет этого предприятию удалось сэкономить 2,2 млн руб.