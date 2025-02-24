Берлин, 24 февраля, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Кандидат на пост канцлера ФРГ, лидер победившего на выборах в парламент страны блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц 24 февраля заявил, что рано или поздно Германии придётся наладить отношения с Россией, сообщает «РИА Новости».

Michael Kappeler/Global Look Press Фридрих Мерц

«В один прекрасный день нужно будет предпринять серьёзную попытку налаживания отношений [с Россией]», — сказал политик.

В то же время он заявил о поддержке киевского режима и предложил предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Мерц заявил, что его приоритетом станет достижение независимости Германии от США. Заявления представителей Вашингтона показывают их безразличие к будущему Украины, сказал также кандидат на пост канцлера. При этом он подчеркнул, что не рассматривает вариант отправки немецких войск на Украину.

Обозреватели американского издания Politico ранее отметили, что Мерц может занять более жёсткую позицию в отношении России по сравнению с действующим канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По их мнению, Шольц проявлял осторожность в вопросе поддержки Украины, а Мерц может оказать Киеву значительно большую помощь.

Досрочные выборы в бундестаг состоялись 23 февраля. Победу одержал блок ХДС/ХСС, набравший 26,8% голосов. Мерц, претендующий на пост канцлера, заявил о намерении сформировать новое федеральное правительство к 20 апреля.