Оттава, 24 февраля, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Одним из условий предложения Соединённых Штатов по Украине может стать признание части новых территорий России. Об этом пишет канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники.

Серегй Корсун ИА Регнум

«В рамках предложения США Москва сохранила бы контроль над некоторыми из уже занятых земель, а украинские ресурсы на миллиарды долларов были бы уступлены в пользу США», — предполагают в издании.

В публикации также указано, что данное условие возможной сделки обсуждалось в ходе телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, прошедшего 22 февраля.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, посвящённые восстановлению отношений двух стран. Также обсуждалась тема Украины. По итогам встречи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США назначат представителей для консультаций по теме украинского урегулирования. По словам главы МИД, процесс будет запущен в ближайшее время.

Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.