Анкара, 24 февраля, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 февраля принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего с визитом в Анкару, сообщает пресс-служба МИД РФ в Telegram-канале.

Global Look Press

Вечером 23 февраля Лавров прибыл в Анкару с рабочим визитом. 24 февраля глава российского МИД встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, чтобы обсудить переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

По итогам переговоров с турецким министром Лавров назвал условия прекращения боевых действий на Украине. Он отметил, что боевые действия будут прекращены только тогда, когда переговоры дадут твердый устойчивый результат. Лавров также подчеркнул, что Россия не одобрит прекращение огня по линии соприкосновения без конкретных договорённостей.

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