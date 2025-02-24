Москва, 24 февраля, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией прокомментировала слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что мир на Украине будет опаснее, чем продолжение конфликта.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«А здоровье опаснее болезни? — хотелось бы уточнить у Копенгагена», — написала дипломат в Telegram-канале.

Фредериксен 24 февраля во время официального визита в Киев заявила, что мир на Украине «будет опаснее» идущих на территории страны боевых действий, несмотря на то, что многие люди считают, что мирное урегулирование или прекращение огня — хорошая идея. По её словам, России якобы нельзя доверять в мирных переговорах.

Как сообщало ИА Регнум, Фредериксен 21 февраля обратилась к Соединенным Штатам Америки с призывом отправить свои войска на Украину «для поддержания мира». Она сослалась на статью 5 устава НАТО о коллективной обороне. Премьер-министр считает, что она должна будет вступить в силу, если Россия «сделает хоть один» противоречащий договоренностям шаг. Отмечается, что 5-я статья устава Североатлантического альянса подразумевает помощь странам, входящим в блок, при этом Украина его членом не является.

Глава правительства Дании также оценила возможность отправки на Украину войск стран Европы, отметив, что перед этим и даже до обсуждения этого вопроса, по ее мнению, нужно сделать «множество шагов».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 24 февраля заявил, что одно лишь прекращение огня на Украине грозит тяжелыми последствиями, если первопричины конфликта не будут устранены. Представители России развернуто объяснили эту позицию американским коллегам на встрече в Эр-Рияде, добавил дипломат.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.