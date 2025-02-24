Москва, 24 февраля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возможность визита президента США Дональда Трампа на матч, в котором форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки.

Nick Wass/AP/TASS

«Может быть, президент Трамп посетит матч, когда Овечкин будет ставить рекорд. Будет интересно на это посмотреть. Об этом говорят сейчас все: обратный отсчет голам, сравнения с Гретцки. Сейчас весь американский спорт этим живет. Думаю, президент не упустит такой момент», — сказал Фетисов в разговоре с «Спорт-Экспресс».

Ранее, 23 февраля Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», оформил хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз», который завершился победой его команды 7:3. На данный момент Овечкин занимает второе место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.

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