Фетисов: Трамп может посетить исторический матч «Вашингтона» с Овечкиным
Москва, 24 февраля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возможность визита президента США Дональда Трампа на матч, в котором форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки.
«Может быть, президент Трамп посетит матч, когда Овечкин будет ставить рекорд. Будет интересно на это посмотреть. Об этом говорят сейчас все: обратный отсчет голам, сравнения с Гретцки. Сейчас весь американский спорт этим живет. Думаю, президент не упустит такой момент», — сказал Фетисов в разговоре с «Спорт-Экспресс».
Ранее, 23 февраля Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», оформил хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз», который завершился победой его команды 7:3. На данный момент Овечкин занимает второе место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.
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