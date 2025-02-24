Москва, 24 февраля, 2025, 14:26 — ИА Регнум. Благодаря своему разнообразию Россия становится сильнее, когда сталкивается с внешними трудностями. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин

По словам российского лидера, люди, исповедующие ислам, являются органичной, естественной частью общества. Они вносят вклад в межконфессиональное единство и согласие народов России.

«Мы, на первый взгляд, очень сложная страна, но на деле, особенно когда Россия сталкивается с какими-то трудностями, тем более внешними трудностями, мы становимся сильнее именно на основе нашего разнообразия», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре в приветственной телеграмме участникам мероприятий группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Путин подчеркнул, что Россия и исламский мир действительно выступают за создание справедливого демократического миропорядка, основанного на истинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, давления и санкций.