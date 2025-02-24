Москва, 24 февраля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин на встрече с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином поблагодарил мусульман за вклад в единство России, сообщила 24 февраля пресс-служба Кремля.

Andrey Titov/Global Look Press

Глава государства назвал мусульман органичной и естественной частью российского общества.

«Представители ислама всегда вносили и сейчас вносят очень заметный вклад в наше единство и в нашу общую силу, которая так эффективно противодействует всем сложностям и угрозам и обеспечивает России движение вперёд», — заявил Путин.

Путин поблагодарил Таджуддина и других религиозных лидеров за вклад в межконфессиональное единство в России. РФ на первый взгляд — сложная страна, но она становится сильнее именно благодаря своему разнообразию, подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года в приветственной телеграмме участникам мероприятий группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Путин отметил важность развития связей РФ с мусульманскими странами. Россия и исламский мир выступают за создание справедливого демократического миропорядка, основанного на истинном равенстве и верховенстве международного права, подчеркнул глава государства.

4 ноября в День народного единства президент возложил цветы к памятнику лидерам народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. В церемонии приняли участие представители религиозных конфессий и общественных организаций, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи РФ Дамба Аюшеев и председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.