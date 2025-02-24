Брюссель, 24 февраля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Европейский союз расширил список персональных антироссийских санкций. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении 16-го пакета санкций против России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Юлия Барановская

Согласно документу, опубликованному в «Официальном журнале Евросоюза», ограничения введены, в частности, в отношении шахматиста Сергея Карякина, юмориста Михаила Галустяна, телеведущей Юлии Барановской и олимпийского чемпиона, гимнаста Никиты Нагорного.

Также в список попали председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, президент «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константин Струков, бизнесмен Альберт Авдолян, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, гендиректор «Алмаз-Антей» Ян Новиков, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков и два сенатора ― Юрий Нимченко и Андрей Деркач.

Как передавало ИА Регнум, 16-й пакет антироссийских санкций министры иностранных дел стран ЕС одобрили 24 февраля. Он включает меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет импорта из России первичного алюминия, отключение 13 российских банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения. В частности, в Россию запретят поставлять игровые консоли, которые якобы используются для управления дронами.

Европейский союз также ввёл санкции против 74 судов, якобы входящих в теневой флот России.

Также санкции ввели в отношении ряда российских аэропортов и портов ― московских аэропортов Внуково и Жуковский, четырех региональных воздушных гаваней, портов в Астрахани и Махачкале, а также портов на Балтийском и Чёрном морях: Усть-Луги, Приморска и Новороссийска. Поводом для санкций стало якобы использование этих объектов для поставок в Россию «беспилотников, ракет и связанных с ними технологий», а также для «обхода предельных цен на нефть или других ограничительных мер».

Комментируя новый пакет санкций, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от политики санкций. По его словам, эта убежденность европейцев составляет полный контраст с тем настроем на поиски путей урегулирования украинского конфликта, который проявляется сейчас при взаимодействии с американской стороной.