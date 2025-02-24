Москва, 24 февраля, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Временно закрытые аэропорты юга России не готовятся к скорому открытию, а распространённая в медиа информация является абсолютным фейком. Об этом сообщила Росавиация.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Распространяемая в медиа информация о «срочной подготовке к открытию» временно закрытых аэропортов в Центральной России и на юге страны, «сборе заявок на полёты» в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при каких-либо изменениях в работе аэропортов Росавиация сообщит об этом официально.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2022 года Росавиация приостановила авиарейсы на юг России. Аэропорты закрыли в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и не только.

В декабре 2024 года правительство РФ выделило более 10,5 млн рублей на поддержку временно закрытых аэропортов юга. Деньги были направлены на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полётов.