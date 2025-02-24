Москва, 24 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Боец ММА Матвей Леванов, ранее задержанный за нацистские лозунги, дискредитацию армии и нападение на жену участника спецоперации в Кирове, записал ролик с извинениями, заявив, что «так больше никогда-никогда не будет». После происшествия он был исключен из бойцовской лиги Gas Fight.

кадр из видео

«Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности. В связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом нашей лиги, мы приняли решение исключить Матвея Леванова из числа участников Gas Fight», — говорится в сообщении лиги на официальной странице Вконтакте.

Как передавало ИА Регнум, об инциденте стало известно вечером 23 февраля. Молодой человек выкрикивал нацистские лозунги и высказывал негативное отношение к действиям Вооруженных сил РФ, после чего попытался напасть на женщину, которая записала всё происходящее на видео и выложила ролик в Сеть.

Уже на следующий день Леванов был задержан силовиками. В пресс-службе кировской полиции заявили, что бойца привлекут к ответственности за дискредитацию ВС РФ.