Брюссель, 24 февраля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Санкции в отношении ряда российских аэропортов и портов ввел Европейский союз. Транзакции с ними запрещены, говорится в заявлении Еврокомиссии.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Полный запрет на транзакции введен в отношении московских аэропортов Внуково и Жуковский, а также четырех региональных воздушных гаваней. Ограничения также введены в отношении портов в Астрахани и Махачкале, а также портов на Балтийском и Чёрном морях: Усть-Луга, Приморск и Новороссийск.

Поводом для санкций стало якобы использование этих портов и аэропортов для поставок в Россию «беспилотников, ракет и связанных с ними технологий», а также для «обхода предельных цен на нефть или других ограничительных мер».

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. Он включает меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет импорта из России первичного алюминия, отключение 13 российских банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения.

По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, Украина должна находиться в максимально сильной позиции в ходе переговоров о прекращении боевых действий. Санкции, отметила она, дают рычаги воздействия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не видят предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от политики санкций. Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования и убежденности в необходимости продолжения конфликта, отметил он.

Новый пакет санкций принят Брюсселем на фоне некоторых подвижек во взаимоотношениях России и США. Так, в Эр-Рияде 18 февраля состоялась встреча представителей двух стран, на которой обсуждались двусторонние отношения, урегулирование украинского конфликта и подготовка встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.