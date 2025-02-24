Москва, 24 февраля, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев с позывным Шустрый погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения спецоперации. Об этом 24 февраля сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Global Look Press

«Вчера героически на рабочем месте ушел из жизни один из самых лучших командиров российской армии, командир батальона 4-й бригады спецназа «Ахмат» с позывным Шустрый», — сказал Алаудинов в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Генерал-лейтенант уточнил, что причиной случившегося стало кровоизлияние в мозг, которое произошло у командира после трёх суток без сна в ходе выполнения боевой задачи. По словам Алаудинова, батальон Батукаева — самый результативный в спецназе «Ахмат» по количеству взятых в плен бойцов ВСУ, а сам Шустрый был «одним из самых лучших командиров российской армии».

Как передавало ИА Регнум, в октябре Алаудинов сообщил о гибели в зоне СВО лучшего штурмовика спецназа «Ахмат» с позывным Киллер. Обстоятельства гибели военнослужащего генерал-лейтенант не раскрыл.

Ранее командир «Ахмата» рассказал о том, как в Суджанском районе Курской области в момент нападения бойцов ВСУ командир взвода спас российских бойцов, но сам погиб, сражаясь с противником.