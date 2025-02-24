Москва, 24 февраля, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ предъявило претензии к разработчику снарядов АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева» (НИМИ). Это следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

Сергей Аверин/РИА Новости

Всего ведомство подало шесть исков. Они поступили в судебную инстанцию 21 февраля, но пока не приняты к рассмотрению.

Предмет спора, а также исковые требования не указаны.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года Минобороны потребовало от НИМИ имени В. В. Бахирева компенсации в размере более 29 млн рублей за некачественную модернизацию вооружений. Институт занимался разработкой снарядов и артиллерии для нужд российских войск. Часть исковых заявлений связана с неудовлетворительным, по мнению представителей ведомства, проведением работ по модернизации вооружений для нужд российской армии.

Министерство обороны России в январе текущего года подало иск в Арбитражный суд Москвы к Военно-строительной компании (ВСК) на общую сумму свыше 4 млрд рублей.

Всего за десять месяцев 2024 года общая сумма исков оборонного ведомства о взыскании денег с ВСК превысила 13,8 млрд рублей. Стороны судятся из-за выявленного завышения стоимости работ по госконтракту.